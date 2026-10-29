В Ефіопії розслідують смерть бізнесмена з Ізраїлю в ресторані — Jerusalem Post

В Аддис-Абебі, столиці Ефіопії, у ресторані в середу знайшли мертвим ізраїльського бізнесмена віком від 40 до 49 років. Органи влади розслідують можливе отруєння, проте причину смерті поки не встановили.

Обставини смерті

За даними Jerusalem Post, підозру щодо отруєння поки не підтверджено. Обставини смерті чоловіка залишаються нез’ясованими, а розслідування триває.

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Допомога родині

Консул Ізраїлю в Аддис-Абебі та Міністерство закордонних справ Ізраїлю допомагають родині померлого. Вони координують із владою Ефіопії та Ізраїлю необхідні процедури для перевезення тіла.

Після завершення формальностей тіло планують якнайшвидше репатріювати до Ізраїлю для поховання. У заяві МЗС Ізраїлю висловило жаль з приводу смерті громадянина країни та співчуття його родині.

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