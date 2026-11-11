В Ефіопії відкрили меморіальну стіну на честь 122 загиблих бійців Кагнев — Korea Herald

В Ефіопії відкрили меморіальну стіну на честь 122 загиблих військовослужбовців батальйону Кагнев, які воювали разом із південнокорейськими силами та військами ООН під час Корейської війни 1950–1953 років. Як повідомляє Korea Herald, меморіал встановили в одному з ефіопських соборів.

Імена 122 військових

На меморіальній стіні розмістили імена 122 військових батальйону Кагнев. Цей підрозділ складався з бійців Королівської гвардії Ефіопії. Ефіопія була єдиною африканською країною, яка направила сухопутні війська для участі у війні на боці Південної Кореї.

За даними південнокорейського міністерства у справах ветеранів, батальйон Кагнев здобув перемогу в усіх 253 боях, у яких брав участь. Під час війни загинули 122 його військовослужбовці.

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Відкриття за участі ветеранів

Церемонія відкриття відбулася в середу за місцевим часом. У ній взяли участь посадовці Південної Кореї та Ефіопії, ветерани й родичі загиблих.

Меморіал профінансувала компанія HD Construction Equipment. На ньому зображено ефіопських військових, які йдуть поруч із левом, а з боків розміщено таблички з іменами всіх 122 військових.

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