В Ефіопії внаслідок нападу загинули щонайменше восьмеро — Anadolu Agency

Щонайменше восьмеро сомалійських цивільних, серед яких жінки та діти, загинули вранці 14 листопада під час нападу на півдні Ефіопії поблизу кордону з Кенією. Місцева влада заявила, що до атаки могли бути причетні озброєні представники формування оромо, повідомляє Anadolu Agency.

Напад на поселення

Убивства сталися в районі Малькамарі округу Мубаарак у зоні Дава, навпроти кенійського округу Мандера. За місцевими даними, нападники рано-вранці увійшли до поселення скотарів, коли його мешканці спали, та відкрили вогонь.

Обставини атаки незалежно не перевірялися. За даними місцевої влади, відповідальність за неї покладають на озброєне формування оромо.

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Зростання напруженості на кордоні

Напад стався на тлі посилення міжетнічної напруженості між громадами оромо та сомалійців на півдні Ефіопії. Сутички поширилися на кілька районів уздовж спірної регіональної межі, через що тисячі людей залишили свої домівки та перетнули кордон із Кенією.

Жителі прикордонного кенійського міста Мояле повідомляли, що вночі чули інтенсивну стрілянину та вибухи з ефіопського боку. Відео зі сутичками поширювалися у соцмережах, однак їхню автентичність не вдалося незалежно підтвердити.

Губернатор кенійського округу Марсабіт Мохамуд Алі 13 листопада заявив, що через бойові дії в сусідній Ефіопії двоє кенійців загинули від випадкових куль, ще 22 дістали поранення, а близько 10 тисяч жителів були переміщені. За його словами, понад 50 тисяч ефіопів прибули до Кенії у пошуках прихистку.

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