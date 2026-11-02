У Єгипті депутатка парламенту Фатіма Адель внесла законопроєкт, який передбачає скасування пом’якшеного покарання за так звані вбивства честі та посилення відповідальності за зґвалтування і сексуальне насильство щодо жінок та дітей. Ініціатива викликала гостру реакцію в соцмережах, повідомляє Jerusalem Post.

Скасування винятку для чоловіків

Стаття 237 Кримінального кодексу Єгипту нині дає змогу пом’якшити покарання чоловікові, який застав дружину за подружньою зрадою та одразу вбив її і її партнера. За вбивство в країні можуть призначати довічне ув’язнення або смертну кару.

Експерт із конституційного права Іслам Канауї в коментарі CNN Arabic зазначив, що скасування цієї норми порушує питання рівності чоловіків і жінок. Чинне положення передбачає пом’якшення для чоловіка за певних обставин, але не для дружини, яка за аналогічних умов убила б чоловіка та його партнерку.

Жорсткіші покарання за сексуальне насильство

Законопроєкт також пропонує встановити довічне ув’язнення як основне покарання за статевий акт без згоди потерпілої або потерпілого. Смертну кару пропонують застосовувати за обтяжувальних обставин, зокрема якщо жертві не виповнилося 18 років, злочин вчинили кілька осіб, нападник був родичем або мав владу над потерпілою чи потерпілим, а також якщо наслідком стали тяжкі травми, стійка інвалідність або смерть.

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За насильницькі дії непристойного характеру із застосуванням сили, погроз або примусу пропонують встановити мінімальне покарання у 15 років ув’язнення. Довічне ув’язнення передбачають, зокрема, за такі дії проти осіб до 18 років, за участі кількох нападників, із застосуванням зброї або в разі стійкої інвалідності потерпілої чи потерпілого. Якщо жертва померла, покарання можуть посилити до смертної кари.

Окремо проєкт встановлює мінімум 10 років ув’язнення за дії непристойного характеру щодо дитини до 18 років, навіть без сили, погроз чи примусу. Документ також забороняє судам посилатися на одяг, зовнішність або соціальні зв’язки потерпілої чи потерпілого як на підставу для зменшення покарання винному.

Частина єгипетських жінок підтримала ініціативу в Facebook. Водночас інші користувачі звинуватили депутатку в просуванні аморальності та закликали до суворіших норм щодо подружньої зради.

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