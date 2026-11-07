В Еквадорі 2 тисячі кандидатур ще не мають остаточного статусу — The Rio Times

В Еквадорі близько 2 тисяч кандидатур на місцевих виборах, запланованих на 29 листопада 2026 року, досі не мають остаточного статусу. За останніми оприлюдненими даними Національної виборчої ради Еквадору, остаточний список кандидатів мають опублікувати 9 листопада.

Як повідомляє The Rio Times, станом на 14 жовтня виборча рада отримала 53 534 заявки на реєстрацію кандидатів. Понад 51 370 із них визнали такими, що відповідають вимогам, тоді як приблизно 2 тисячі заявок очікували остаточного рішення.

Оскарження реєстрацій

Партії та політичні рухи подавали кандидатури через інтернет до серпневого дедлайну. Більшість відмов у реєстрації оскаржують у Виборчому спірному трибуналі, який розглядає апеляції у виборчих справах. Рішення за такими скаргами можуть вплинути на остаточний перелік учасників перегонів до його закриття виборчою радою.

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У двох випадках трибунал підтвердив, що кандидати на посаду префекта в провінції Манабі не можуть брати участі у виборах.

Які посади обиратимуть

На місцевих виборах в Еквадорі обиратимуть 222 мерів і 23 префектів провінцій, а загалом буде заповнено близько 5 700 посад, зокрема в органах місцевого самоврядування. У голосуванні зможуть узяти участь приблизно 13,8 мільйона зареєстрованих виборців.

Бюлетені для голосування друкують у Військовому географічному інституті. Переможці виборів мають вступити на посади 14 травня 2027 року.

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