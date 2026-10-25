В Еквадорі повідомили про вилучення 100 одиниць зброї з бункерів — The Rio Times

В Еквадорі військові та поліція, за повідомленням телеканалу Teleamazonas, менш ніж за тиждень вилучили з прихованих бункерів близько 100 одиниць вогнепальної зброї. Про це з посиланням на телеканал повідомляє The Rio Times. За даними Teleamazonas, серед вилученого були гвинтівки та інша зброя, яку в повідомленні назвали призначеною для терору в країні.

Водночас видання зазначає, що не знайшло у відкритих джерелах Національної поліції, МВС або Об'єднаного командування збройних сил Еквадору деталізованого офіційного підрахунку, який підтверджував би цифру близько 100 одиниць. Також невідомо, скільки саме бункерів виявили та де вони розташовувалися.

Обшук у Гуаякілі

Один із підтверджених сховків поліція виявила 21 жовтня 2026 року у житловому будинку в районі Саманес на півночі Гуаякіля. Там знайшли 13 протипіхотних мін Claymore, 10 зарядів пластичної вибухівки C4 із системами детонації, гвинтівку, дробовик, магазини та понад 690 набоїв.

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Під час обшуку в будинку нікого не було. Керівник поліції району Модело Хуан Еспін заявив, що правоохоронці вивчали цей об'єкт протягом двох місяців. Поліція охарактеризувала сховище як складно облаштоване: поблизу водяного бака була гідравлічна система.

Кампанія проти організованої злочинності

Голова Об'єднаного командування Збройних сил Еквадору генерал Генрі Дельгадо на початку жовтня повідомив, що військові від початку 2026 року вилучили 3167 одиниць вогнепальної зброї. За його словами, збройні сили із січня провели понад тисячу рейдів, переважно в провінції Гуаяс, адміністративним центром якої є Гуаякіль.

Президент Еквадору Даніель Нобоа 14 жовтня оголосив про нову серію спеціальних операцій. Згідно з указом №519, у провінціях Гуаяс, Манабі, Лос-Ріос, Ель-Оро та Есмеральдас із 1 до 10 листопада 2026 року діятиме комендантська година з 00:00 до 05:00.

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