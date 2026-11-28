На кількох пляжах Еквадору в сезоні гніздування 2025–2026 років зафіксували безпрецедентну кількість гнізд шкірястих черепах східної частини Тихого океану. Ці місця розташовані більш ніж за 1 тис. миль від традиційних районів гніздування цих черепах у Мексиці та Коста-Риці, повідомляє ScienceDaily.

Шкіряста черепаха є найбільшою морською черепахою у світі. Дослідники припускають, що поява нових місць гніздування може бути реакцією тварин на підвищення температури океану: на еквадорському узбережжі вони можуть знаходити прохолодніші умови для розмноження.

Дані за 45 років

Науковці проаналізували понад 45 років спостережень на узбережжі Еквадору. До бази даних увійшли відомості про зустрічі зі статевозрілими самками, спроби гніздування, кількість гнізд, успішність вилуплення черепашенят і випадки викидання черепах на берег.

Ці дані порівняли з періодами Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, які пов’язані відповідно з теплішими та прохолоднішими температурами поверхні моря. За останнє десятиліття активність шкірястих черепах і гніздування на еквадорському узбережжі зростали в періоди Ла-Нінья, коли води у південно-східній тропічній частині Тихого океану прохолодніші.

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Кількість яєць у кладках та частка яєць, з яких вилупилися черепашенята, були подібними до показників на усталених місцях гніздування північніше. Деякі еквадорські гнізда, за даними дослідників, дали навіть більше потомства, ніж зазвичай фіксують в інших районах.

Успіх черепахи Белли

У січні 2026 року самка, яку дослідники назвали Беллою, відклала 47 яєць на пляжі Крусита в Еквадорі. Через кілька тижнів вилупилися 44 черепашеняти, які вирушили до океану. Під час першої спроби гніздування штучне освітлення з вуличних ліхтарів дезорієнтувало тварину: вона дісталася кам’яного хвилеріза й тротуару, після чого повернулася в море без кладки.

Мітка стеження показала, що протягом 2026 року Белла гніздилася чотири або п’ять разів. Одне гніздо залишили на місці, а інші перенесли до розплідника Сан-Хасінто. Наприкінці сезону зі 146 яєць, відкладених Беллою, вилупилися 134 черепашеняти — успішність становила 91,8%.

Популяція шкірястих черепах східної частини Тихого океану від 1980-х років скоротилася більш ніж на 90%. Серед загроз для неї дослідники назвали теплі епізоди Ель-Ніньйо, посилені антропогенною зміною клімату, випадкове потрапляння в рибальські знаряддя, пластикове забруднення, зіткнення із суднами, збирання яєць і руйнування місць гніздування.

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