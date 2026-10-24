В Ельдореті виселили працівників з ділянки, пов’язаної з родиною Мої — Nation Kenya

В Ельдореті, Кенія, з п’ятиакрової ділянки поблизу державної резиденції Eldoret State Lodge виселили працівників і приватних охоронців. Дані земельного реєстру пов’язують землю з родиною колишнього президента Кенії Даніеля арапа Мої та компанією Willowdale Investments Limited, повідомляє Nation Kenya.

Виселення перед Mashujaa Day

За даними видання, контроль над територією почали перебирати за кілька днів до святкування в Ельдореті Дня героїв Mashujaa Day. Приватних охоронців, які забезпечували охорону об’єкта майже рік, вивели з ділянки, а речі працівників перевезли з території.

Доглядачі заявили, що не отримували офіційних повідомлень про виселення. За їхніми словами, офіцер General Service Unit сказав, що земля належить державі й її слід негайно звільнити. Працівники виконали вимогу, але відмовилися називати імена та фотографуватися через побоювання за безпеку.

Реєстрові дані й позиція посадовців

У земельному реєстрі Ельдорета ділянка вказана під номером Eldoret Municipality/Block 8/62 та зареєстрована на родину Мої і Willowdale Investments Limited. Анонімний високопосадовець земельного реєстру повідомив, що родина користувалася нею з 1996 року, а суперечок із сусідньою державною резиденцією раніше не було.

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Поліція Ельдорета заявила, що до її відділків не надходило офіційних заяв щодо виселення. Комісар округу Уасін-Гішу Едісон Ньяле підтвердив, що доглядачі зверталися до нього. За його словами, він порадив їм зачекати до завершення святкування Mashujaa Day, однак згодом вони не зверталися повторно.

Адвокат родини Гідеона Мої Мозес Мутісія сказав, що його направили на місце, щоб задокументувати подію. Родина ще не визначилася з подальшими діями. Nation Kenya зазначає, що не змогло встановити, чи має держава конкуруючий юридичний інтерес у цій землі, чи розпочиналися процедури її придбання або повернення та на якій підставі виселили людей.

Раніше влада Кенії повідомляла про кампанію з повернення земель, виділених для державних резиденцій. Контролер State House Катоо оле Метіто казав парламентському комітету, що уряд уже повернув ділянку біля Eldoret State Lodge, яку займав клуб. Водночас зв’язок нинішньої суперечки з цією кампанією залишається нез’ясованим.

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