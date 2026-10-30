В Ельдореті запроваджують QR-коди на вуличних табличках — Nation Kenya

У місті Ельдорет у Кенії на табличках із назвами вулиць і будівлях почали встановлювати QR-коди, що дають змогу отримати географічні координати локації через мобільний телефон. Ініціатива має спростити навігацію для мешканців, водіїв, кур’єрів, бізнесу та відвідувачів міста, повідомляє Nation Kenya.

Від орієнтирів до цифрових адрес

Упродовж багатьох років мешканці Ельдорета часто пояснювали маршрути за допомогою відомих орієнтирів або телефоном. Навігацію також ускладнювали відсутність і пошкодження табличок із назвами вулиць. Тепер міська влада відновлює такі покажчики та поєднує їх із системою цифрових адрес.

Міська менеджерка Ельдорета Елзеба Бусьєней заявила, що багато вулиць уже мали назви, однак їхні таблички були пошкоджені вандалами. На відновлених покажчиках з’явилися назви, пов’язані з відомими спортсменами, борцями за незалежність і політичними діячами. Серед них — Кіпчоге Кейно, Джексон Мандаго, Рональд Нгала та Джарамогі Огинга Одінга, а також усталені назви Oloo Street, Uganda Road і Kenyatta Street.

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Окремо планують цифрову платформу

QR-коди на табличках є окремим компонентом ініціативи, відмінним від запланованої цифрової платформи, яку має запустити адміністрація округу. За словами Бусьєней, застосунок має об’єднати навігацію, інформацію про будівлі й установи, дані про дорожній рух, доступ до екстреної допомоги, електронну комерцію, рекламу та інструменти для участі мешканців у житті міста.

Влада також розраховує, що цифрове картографування допоможе ідентифікувати об’єкти нерухомості та поліпшити облік доходів і міських ресурсів. Під час підготовки Ельдорета до святкування Дня героїв Mashujaa Day на стадіоні Kipchoge Keino Stadium активізувалися ремонт доріг, поліпшення вуличного освітлення, фарбування будівель, озеленення та відновлення покажчиків.

Місцева влада заявляє, що надалі планує називати нові дороги та розширювати систему цифрової адресації. Водночас ефективність ініціативи залежатиме від обслуговування табличок, заміни пошкоджених знаків і того, наскільки активно мешканці та підприємства користуватимуться новими назвами й цифровими інструментами.

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