В Ємені в боях із хуситами загинув військовий командир — Anadolu Agency

Єменські урядові сили заявили про загибель старшого військового командира та кількох інших військовослужбовців у зіткненнях із хуситами в північній провінції Ель-Джауф. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Передислокація сил біля Адена

Південні збройні сили Ємену також заявили, що передислокували підрозділи з аеропорту Зукар і району Баб-ель-Мандеб у західній частині провінції Таїз. Вони пояснили цей крок потребою гарантувати безпеку тимчасової столиці країни Адена та сусідніх провінцій.

Раніше єменська армія повідомила про перехоплення безпілотників хуситів, які, за її даними, були спрямовані на місто Маріб у центральній частині країни. У Марібі перебуває найбільша в Ємені кількість внутрішньо переміщених осіб.

Поранені цивільні у Таїзі та Ель-Джауфі

Державне агентство Saba повідомило, що в провінції Таїз на південному заході Ємену внаслідок артилерійських обстрілів і снайперських атак хуситів були поранені шестеро цивільних, серед яких двоє дітей і дві жінки. Троє постраждалих — двоє дітей з однієї родини та їхня мати — зазнали поранень після падіння снаряда поблизу їхнього будинку в районі аз-Захра міста Таїз.

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Місцева влада також заявила, що 35-річну жінку поранив снайпер, який перебував на пагорбі Аль-Афхам у районі Аль-Акруд на південь від Таїза. Ще двоє чоловіків, за цими даними, постраждали внаслідок обстрілів на захід і схід від Таїза.

Міністерство внутрішніх справ Ємену повідомило про поранення двох дітей і жінки через вибух міни під автомобілем із цивільними в районі Хаб ва аш-Шааф провінції Ель-Джауф. За даними відомства, міну встановили хусити.

Заяви про удари по Сані

Телеканал Al-Masirah, підконтрольний хуситам, повідомив про авіаудари по столиці Сані та звинуватив у них Саудівську Аравію. Речник військового крила хуситів Ях'я Сарі також заявив, що угруповання нібито збило в Ель-Джауфі саудівський озброєний розвідувальний безпілотник CH-4. Саудівські посадовці та єменський уряд одразу ці твердження не коментували.

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