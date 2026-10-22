В Ємені від серпня майже 260 тисяч людей залишили домівки — Al Jazeera

У провінції Таїз у Ємені посилилися бої між силами міжнародно визнаного уряду та хуситами. Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що від серпня в країні майже 260 тисяч людей були змушені залишити домівки, а близько половини з них знайшли прихисток у Таїзі, де нині зосереджені бойові дії, повідомляє Al Jazeera.

Заяви урядових сил

Речник урядових військ Маджид ан-Назілі заявив, що сили уряду провели 835 операцій із завдання ударів по позиціях хуситів, яких також називають рухом «Ансар Аллах». За його словами, внаслідок цих операцій загинули або були поранені 285 членів угруповання, а також знищено його танки та склади зі зброєю. Ці дані незалежно не підтверджені.

Інтенсивні сутички також відбувалися у стратегічній гірській місцевості Джабаль-Хан на заході Таїзу, яка височіє над районами, що сполучають провінцію з Аденом — базою уряду Ємену. Про важкі бої повідомляли також у районах Дубаб і аль-Масрах. Джерело у військових уряду заявило телеканалу, що авіаудари вразили скупчення хуситів та інфраструктуру в районі Мафар на південь від Таїзу.

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Гуманітарна ситуація

За даними OCHA, Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 251 жертву серед цивільних: 57 людей загинули, ще 194 дістали поранення. Половина загиблих — діти.

Гуманітарні організації від серпня надали допомогу більш ніж 174 тисячам переміщених людей — майже шести з десяти переміщених домогосподарств. Допомога включала продовольство, гігієнічні набори та екстрену грошову підтримку. Найнагальнішими потребами нещодавно переміщених родин є прихисток, їжа та кошти, зазначили в OCHA.

Міністерство освіти Ємену раніше повідомило, що через конфлікт понад 2,5 мільйона дітей не відвідують школу. Тим часом урядові сили продовжують контрнаступ «Світанок Ємену», розпочатий цього місяця за підтримки коаліції на чолі із Саудівською Аравією, щоб повернути території, які контролюють хусити, зокрема столицю Сану.

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