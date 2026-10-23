В Енугу протестували через ймовірне вбивство артиста поліцією — Premium Times Nigeria

В Енугу на південному сході Нігерії молодь провела протест через смерть місцевого артиста Ізучукву Ннаджі, відомого як Stone. Учасники акції заявили, що до його ймовірного вбивства можуть бути причетні співробітники поліцейського тактичного підрозділу з протидії культовим угрупованням.

Заяви родини та протестувальників

Як повідомляє Premium Times, Ннаджі зупинився в готелі The Bull після святкування дня народження з друзями у вівторок увечері. За даними видання, близько третьої години ночі в середу його затримали в готелі.

Старший брат померлого Огочукву Ннаджі розповів журналістам, що адміністрація готелю підтвердила візит співробітників анти-культового підрозділу та затримання його брата. За словами учасників протесту, тіло артиста у четвер виявили в морзі університетської навчальної лікарні штату Енугу ESUT Parklane.

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Вимоги учасників акції

Протестувальники з плакатами пройшли до урядової резиденції в Енугу. Вони вимагали затримати й притягнути до відповідальності правоохоронців, яких вважають причетними до смерті Ннаджі, а також провести розслідування. Брат артиста заявив, що Ннаджі не був ані членом культового угруповання, ані озброєним грабіжником.

Речник поліції штату Енугу Даніель Ндукве не відповів на неодноразові телефонні дзвінки та текстове повідомлення журналістів із проханням прокоментувати подію. Видання також зазначає, що у жовтні 2024 року поліцейський інспектор застрелив у штаті музиканта Чикезіє Мбу, відомого як Igbo Jah. Поліція тоді назвала інспектора Джозефом Озонванджі, звільнила його зі служби та передала справу до суду.

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