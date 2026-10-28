Поліція штату Енугу в Нігерії повідомила про затримання 30-річного Чіки Угбора, якого підозрюють у серії зґвалтувань, пограбувань і сексуальному шантажі жінок. За даними Premium Times Nigeria, він нібито обирав жертв серед операторок POS.

Схема з нібито фінансовими операціями

Речник поліції штату Деніел Ндукве заявив, що під час попереднього розслідування правоохоронці встановили: підозрюваний заманював операторок POS у віддалені місця нібито для проведення фінансових операцій. Там, за версією слідства, він грабував їх і вчиняв сексуальне насильство.

За даними поліції, 21 травня чоловік виманив 20-річну операторку POS з ринку Аквата в Енугу до заростей позаду церкви Святого Петра в Коул-Кемпі. Там він нібито пограбував її на 600 тисяч найр і зґвалтував. Іншу 30-річну працівницю того самого ринку, за даними поліції, 11 серпня заманили до тієї ж місцевості та відібрали у неї 120 тисяч найр; спроба зґвалтування, як повідомляється, не вдалася.

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Підозри у сексуальному шантажі

Ще одну 21-річну жінку, за версією поліції, підозрюваний 4 жовтня запросив через Facebook до Олд-Парку в Енугу, використовуючи ім’я Franklin Umeh. Після цього її нібито доправили до заростей поблизу Уді-Сайдінг, де підозрюваний, за даними слідства, зґвалтував її, записав оголене відео, забрав 100 тисяч найр і телефон.

За словами Ндукве, згодом чоловік погрожував поширити запис, якщо жінка не заплатить 200 тисяч найр, а також скористався її телефоном, щоб зв’язатися з деякими її контактами у WhatsApp. У вилученому в підозрюваного телефоні, як стверджує поліція, виявили оголені фото й відео встановлених та невстановлених потерпілих.

Розслідування триває. Поліція заявила, що підозрюваного доправлять до суду після його завершення, та закликала інших можливих потерпілих звернутися до правоохоронців.

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