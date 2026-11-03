В Ер-Ріяді виписали двох підлітків після удару хуситів по аеропорту — The National

У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, з лікарні виписали братів Амана Алі, 18 років, і Васі Алі, 16 років. Вони постраждали під час ракетного удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда 10 жовтня, коли загинув їхній батько — 46-річний індійський інженер-програміст Мохаммад Юсуф Алі.

Як повідомляє The National, брати перенесли операції через травми живота й кінцівок, яких зазнали від бетонних уламків та шматків скла. Після виписки вони продовжують амбулаторне післяопераційне лікування в лікарні Sulaiman Habib в Ер-Ріяді.

Родина залишатиметься в Ер-Ріяді

За словами дядька підлітків Разіуддіна, старший брат потребував тривалішого лікування через скло, яке травмувало йому живіт. Нині брати живуть у родичів разом із матір’ю, сестрою та тіткою. Вони також були в аеропорту під час удару та дістали незначні травми.

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Посол Індії в Саудівській Аравії Віпул заявив, що родина повернеться до Хайдарабада в Індії після завершення лікування. За його словами, стан братів стабільний, а залишатися в Ер-Ріяді до завершення медичного нагляду доцільно, оскільки лікарі знайомі з перебігом їхнього лікування.

Удар по аеропорту

Родина Алі прямувала на умру та чекала на рейс до Медіни, коли снаряд влучив у термінал аеропорту. За даними видання, єменські хусити випустили снаряд по аеропорту: загинули 13 цивільних, а понад 300 людей зазнали поранень.

Батько братів працював у команді ІТ-підтримки одного з банків Ер-Ріяда та прожив у Саудівській Аравії близько 20 років. Саудівська влада покрила витрати на лікування родини Алі та інших постраждалих, а посольство Індії надає родині необхідну підтримку.

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