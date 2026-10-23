В Ербілі чотири історичні будинки переобладнують для курдської культури — The National

В Ербілі, Ірак, чотири історичні будинки неподалік стародавньої цитаделі переобладнують на простори для збереження курдської культурної спадщини, виставок та мистецької освіти. Проєкт реалізує Kurdistan Centre for Arts and Culture (KCAC), повідомляє The National.

Один із будинків стане архівом із сучасним сховищем для рукописів. Директорка з питань суспільного впливу KCAC Спеде Мізурі розповіла, що приміщення має бути захищеним від вогню, води та куль. У ньому також працюватиме партнерський проєкт із Салахаддінським університетом, покликаний відкрити для дослідників і громадськості університетську колекцію рукописів.

За словами Мізурі, цю збірку перевезли до університету ще у 1960-х роках, однак відтоді її майже не каталогізували та мало досліджували. Більшість будинків зведені до періоду іракської монархії, а один належить до османської доби й має британські архітектурні впливи.

Простір для архівів і виставок

Другий будинок планують відкрити наступного місяця як постійний виставковий майданчик. Його першою експозицією має стати перша персональна виставка в Курдистані курдського художника, який живе у вигнанні. Ще два приміщення відведуть під майстерні та довгострокові навчальні програми у сферах мистецтва, культурної спадщини та культурного сектору.

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Будинки спорожніли 2012 року, коли регіональна влада почала роботи з облаштування території навколо цитаделі. План призупинили через два роки після появи угруповання ІДІЛ, і відтоді споруди не використовувалися.

Оцифрування вразливих колекцій

Реставрація спирається на попередню роботу KCAC зі збереження вразливих колекцій в Іракському Курдистані. У 2024 році центр запустив мобільний архівний проєкт: сканери у фургоні Toyota перевозили між селами, релігійними школами та приватними бібліотеками, щоб оцифровувати матеріали й публікувати їх у вільному доступі онлайн.

До таких зібрань входять політичні документи, релігійні рукописи, особисті щоденники, астрологічні матеріали та сучасні друковані видання. Частину з них під час конфліктів ховали під землею. KCAC також співпрацює з Британською бібліотекою та Університетом Ексетера над каталогізацією рукописів із бібліотеки Міністерства релігійних пожертв у Сулейманії. Ініціатива має зробити цю збірку першою курдською бібліотекою, представленою в каталожній системі Британської бібліотеки.

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