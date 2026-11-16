В Естонії 18 листопада спустять на воду 45-метровий військовий корабель — ERR News

На верфі Baltic Workboats у Насві на естонському острові Сааремаа 18 листопада запланований спуск на воду експериментального 45-метрового військового судна EUROGUARD. Про це повідомляє ERR News.

Найбільше військове судно незалежної Естонії

Член правління Baltic Workboats AS Ахто Пярл заявив, що EUROGUARD стане найбільшим військовим судном, збудованим в Естонії після відновлення її незалежності. Проєкт очолює Естонія, до нього залучені десять європейських країн і 27 промислових партнерів.

Загальний бюджет проєкту становить 95 млн євро. Із цієї суми 65 млн євро надав Європейський оборонний фонд.

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Автономна навігація та морські операції

Судно створюють як експериментальну платформу для наступного покоління європейських кораблів. Його конструкція передбачає можливість автономної навігації та дистанційного керування з берега.

EUROGUARD призначений для морського спостереження, протимінних операцій, захисту критичної інфраструктури та пошуково-рятувальних місій. Судно розраховане на швидкість щонайменше 20 вузлів, дальність плавання не менш як 2 тис. морських миль і перебування у морі до десяти днів.

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