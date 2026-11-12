В Естонії 600–650 компаній не сплатили €233 млн за 3,5 року — ERR News

В Естонії приблизно 600–650 компаній за три з половиною роки залишили несплаченими близько €233 млн. Про це повідомляє ERR News з посиланням на керівницю служби неплатоспроможності при естонському Управлінні з питань конкуренції Сігне Віймсалу. За її словами, ці дані оприлюднили на тлі поширення схем із так званими фірмами-феніксами.

Як працює схема

Схема, яку в Естонії називають «похованням компанії», передбачає перенесення діяльності до нової юридичної особи. Попередня компанія стає неплатоспроможною, а її борги не переходять до наступної. Проблемні фірми можуть передавати номінальним керівникам, реєструвати за кордоном або залишати за адресами, де зареєстровані сотні компаній-боржників.

За словами Віймсалу, в естонському бізнес-реєстрі налічується понад 300 тисяч приватних компаній, і близько 20% із них мають певні проблеми. Ще 20 тисяч юридичних осіб не мають жодного члена правління, який міг би представляти компанію, здійснювати нагляд за нею або подати заяву про банкрутство.

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Тисячі компаній за однією адресою

Згідно з публічними даними, з реєстру було видалено 1261 компанію, пов’язану з адресою на проспекті Рявала в центрі Таллінна; із ними пов’язують приблизно €13 млн податкового боргу. За адресою Sepapaja 6 у районі Ласнамяе зареєстровано понад 5 тисяч компаній. Ще 1185 компаній, за даними ERR News, формально працюють із трикімнатної квартири на вулиці Сакала в центрі Таллінна.

Арбітражний керуючий Вільяр Кяхарі описав типовий порядок дій: податкові борги, виконавчі провадження та неподані річні звіти, після чого змінюються склад правління, адреса, власник і кінцевий бенефіціар. Представники служби неплатоспроможності та арбітражні керуючі зазначають, що передання боргової компанії іншій особі не усуває відповідальності, а державний збір за подання заяви про банкрутство є нижчим.

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