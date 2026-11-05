В Естонії кількість трудових спорів за 10 місяців зросла до 2593 — ERR News

В Естонії Інспекція праці повідомила про різке зростання кількості трудових спорів: за перші 10 місяців року до комісій із трудових спорів подали 2 593 заяви. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року таких звернень було 1 516, повідомляє ERR News.

Навантаження на комісії

В інспекції є вісім голів комісій із трудових спорів — стільки ж, скільки щонайменше протягом останнього десятиліття. За розрахунками генеральної директорки відомства Каїрі Саареп, на одного голову припадає 324 заяви, тоді як граничною річною кількістю для розгляду вона назвала 300 справ.

Естонське законодавство передбачає розгляд трудових спорів упродовж 45 календарних днів. Саареп застерегла, що нездатність комісій дотримуватися цього строку може позбавити процедуру її основного призначення — бути швидкою та простою альтернативою судовому розгляду. Інспекція домагається фінансування ще однієї посади голови комісії.

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Складніші заяви та документи з ШІ

Серед причин зростання кількості й складності справ відомство називає невизначену економічну ситуацію та збільшення кількості спорів щодо звільнень. Майже чверть усіх справ стосується громадян третіх країн, тобто держав поза ЄС і Європейською економічною зоною. Такі звернення часто пов’язані з невиплатою зарплати та труднощами зі збиранням доказів.

Додаткове навантаження створює використання штучного інтелекту під час підготовки заяв. За словами Саареп, типова заява може займати одну або дві сторінки формату А4, однак документи, створені за допомогою ШІ, іноді налічують від 50 до понад 100 сторінок. Увесь цей обсяг комісії мають опрацювати до слухання.

Міністерка економіки та промисловості Лііна Вахтрас має відвідати Інспекцію праці в понеділок, щоб обговорити можливі рішення. Серед варіантів — фінансування ще однієї посади голови комісії або інші заходи для зменшення навантаження.

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