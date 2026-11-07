В Естонії майже 110 700 людей не мають постійного сімейного лікаря — ERR News

В Естонії майже 110 700 людей перебувають у списках пацієнтів без постійного сімейного лікаря. За чотири роки цей показник зріс із 72 500, свідчить аналіз Державного аудиторського офісу, про який повідомляє ERR News.

Очікується, що кількість сімейних лікарів, які виходитимуть на пенсію, перевищуватиме приплив нових фахівців. Середній вік лікарів зростає, а понад половина тих, хто веде списки пацієнтів, уже має 60 років або більше. На думку Державного аудиторського офісу, Міністерство соціальних справ має розробити систему з урахуванням довгострокового дефіциту кадрів, адже проблему неможливо розв’язати лише підготовкою нових медиків.

Суперечки щодо моделі

Голова Естонської медичної асоціації Катрін Рехемаа вважає, що модель, за якої кожен пацієнт закріплений за власним сімейним лікарем, більше не працює належним чином. Вона пропонує переглянути розподіл обов’язків і передати немедичні завдання медсестрам, асистентам та іншому допоміжному персоналу.

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Міністерка соціальних справ Кармен Йоллер, яка сама є сімейною лікаркою, не погоджується з потребою змінювати модель. Вона посилається на дослідження, за якими тривалі відносини пацієнта із сімейним лікарем пов’язані з кращим здоров’ям і довшою тривалістю життя.

Розподіл лікарів і підготовка кадрів

Голова Естонського товариства сімейних лікарів Елле-Малл Садрак заявила, що проблема полягає не стільки в загальній кількості кваліфікованих лікарів, скільки в їхньому розподілі. У країні працюють майже 900 кваліфікованих сімейних лікарів на близько 780 списків пацієнтів, однак деякі медики ведуть кілька списків або працюють неповний робочий день.

У парламенті Естонії розглядають законопроєкт про спеціальні заходи для територій ризику та кризових районів. Він може дозволити тимчасові альтернативні формати роботи, зокрема присутність лікаря три чи чотири дні на тиждень і часткову дистанційну роботу. Цього року до резидентури із сімейної медицини вступили рекордні 46 осіб, однак підготовка такого лікаря триває чотири роки.

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