В Естонії майже 300 тисяч випадків лікування не мають фінансування — ERR News

В Естонії майже 10% потреб у медичній допомозі не мають фінансування — це близько 300 тисяч випадків лікування. Про це заявив новий керівник Північно-Естонського медичного центру Ярно Габіхт, повідомляє ERR News.

За його словами, важливо враховувати, яких саме пацієнтів це стосується, де вони живуть і яких медичних послуг потребують. Габіхт висловив занепокоєння доступністю лікування, пославшись на останній звіт Державного аудиторського управління Естонії. У ньому зазначено, що країна й надалі має суттєві проблеми з доступом до медичних послуг, а строки очікування перевищують встановлені норми.

Витрати зростають швидше за доступність послуг

Фінансування естонської системи охорони здоров’я з 2019 року зросло на 70%, однак кількість прийомів пацієнтів скоротилася. Габіхт пояснив, що частина коштів спрямовується на медичні технології, оновлення інфраструктури, обладнання та зарплати персоналу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас дорожчає саме лікування: на витрати лікарень впливають ціни на енергію та інші ресурси, а також постачання медикаментів. Підвищення зарплат, за словами керівника медцентру, потрібне також для того, щоб медичні працівники не виїжджали до країн із вищою оплатою праці, зокрема до Фінляндії та Норвегії.

Черги до сімейних лікарів

Днями аудит також повідомив, що майже 110,7 тисячі людей в Естонії перебувають у списках очікування без постійного сімейного лікаря. Чотири роки тому таких людей було 72,5 тисячі. Очікується, що кількість лікарів, які виходитимуть на пенсію, перевищуватиме кількість нових фахівців, а понад половина сімейних лікарів, які ведуть списки пацієнтів, уже мають 60 років або більше.

Аудит дійшов висновку, що чинна модель фінансування охорони здоров’я є нестійкою. Міністерка соціальних справ Кармен Йоллер заявила про потребу в додатковому фінансуванні, наголосивши, що кошти мають доходити до пацієнта. Колишня міністерка Рііна Сіккут вважає неминучим політичне рішення щодо збільшення податкових надходжень на охорону здоров’я.

Читай нас у