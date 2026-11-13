В Естонії профосвіта отримує вдвічі менше фінансування на учня — ERR News

Професійні училища в Естонії отримують приблизно вдвічі менше фінансування на одного учня, ніж заклади загальної освіти. Через брак коштів вони не можуть своєчасно замінювати застаріле обладнання на сучасних роботів, дрони та симулятори, потрібні для підготовки учнів до роботи, повідомляє ERR News.

Частка видатків скорочується

Радниця департаменту середньої та професійної освіти Міністерства освіти і досліджень Естонії Ауліка Рійзенберг заявила, що на професійну освіту припадає близько 5,5% загальних освітніх витрат країни. За її словами, ця частка з часом зменшувалася.

Директор Тартуського прикладного коледжу VOCO Райні Йикс зазначив, що закладам не потрібно створювати виробництва в кожній школі, натомість необхідне сучасне навчальне обладнання — роботи, дрони та симулятори. Коледж уже скоротив кількість аудиторних годин і збільшив частку самостійного навчання, щоб не перевищувати бюджет на зарплати викладачам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Йикса, дефіцит фінансування вже вплинув на організацію навчання. Він також повідомив, що цього року кількість учнів у VOCO стала найбільшою за десятиліття, однак вони висловлювали невдоволення через необхідність самостійно оплачувати частину вартості спецодягу або навчальних матеріалів.

Потреба в оновленні програм

Рійзенберг наголосила, що зміни на ринку праці та поширення нових технологій, зокрема штучного інтелекту, вимагають оновлення змісту професійних програм і підходів до викладання. Працівникам традиційних сфер, серед яких швейна справа, будівництво та ремонт автомобілів, дедалі частіше потрібні цифрові навички й знання нових технологій.

Керівник Талліннського технологічного коледжу Techno TLN Отт Пярна заявив, що закладам прикладної освіти потрібні значні додаткові інвестиції для модернізації навчальних приміщень і залучення викладачів, особливо з математики, природничих і технологічних дисциплін. Він також зазначив, що близько 70% випускників базової школи в Естонії продовжують навчання у загальній старшій школі, тоді як професійну освіту обирає замало учнів.

Читай нас у