В Естонії затримали вісьмох після спроби нападу на Threod Systems — ERR News

В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії, повідомляє ERR News.

Спробу нападу зірвала охорона

За даними прокуратури Естонії, інцидент стався в суботу, 14 листопада, о 3:06. Охорона Threod Systems втрутилася та зірвала спробу нападу, а компанія не зазнала значних пошкоджень.

Затримання провели співробітники естонської Служби внутрішньої безпеки KAPO та Департаменту поліції і прикордонної охорони. Threod Systems виробляє далекобійні розвідувальні та ударні безпілотники.

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KAPO заявила про координацію з боку Росії

Генеральний директор KAPO Марго Паллосон заявив, що контррозвідка підтвердила причетність Російської Федерації — держави-агресора — до спроби нападу. За його словами, операцію координувало російське військове розвідувальне управління ГРУ.

У вересні в Таллінні повідомляли про пожежу в офісі оборонного підрядника Milrem. Її вважали ймовірним підпалом, скоєним на замовлення російських спецслужб. ERR News також зазначає, що останніми місяцями об'єктами атак ставали й інші підприємства оборонної промисловості Європи.

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