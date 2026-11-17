В Естонії фіксують зростання кількості випадків корости: сімейна лікарка Пірет Роспу заявила, що ситуація наближається до масштабів епідемії. Медики по всій країні повідомляють про багато випадків, зокрема серед цілих родин і груп людей, повідомляє ERR News.

Короста передається через тісний контакт

Короста часто вражає дітей дошкільного віку та інших дітей. За словами Роспу, це захворювання не є ознакою поганої гігієни чи бідності, оскільки передається через тісний контакт. Лікарка закликала батьків повідомляти шкільних медсестер або вчителів про підозру на коросту, щоб інші родини могли стежити за можливими симптомами.

Лікування мають проходити не лише члени сім’ї хворого, а й усі, хто близько контактував із ним, навіть якщо вони живуть окремо. Йдеться, зокрема, про нянь, партнерів або партнерів по боротьбі. Однією з поширених ділянок ураження є проміжки між пальцями, а передавання може відбуватися, зокрема, коли люди тримаються за руки.

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Чому лікування не завжди спрацьовує

За даними лікарки, пацієнти нерідко звертаються по медичну допомогу лише після того, як безрецептурні засоби не дали результату або симптоми повернулися. Причина невдач лікування точно не встановлена: кліщі могли стати стійкішими до препаратів або пацієнти можуть не дотримуватися інструкцій.

Ускладнює боротьбу з коростою тривалий інкубаційний період. Люди можуть лікувати лише тих, у кого вже є симптоми, хоча інші близькі контакти могли заразитися, але ще не відчувати свербежу. Для запобігання повторному зараженню необхідно ретельно очищати одяг, постіль, м’які меблі та дитячі іграшки. Роспу наголосила, що всі близькі контакти інфікованої людини мають розпочати застосування лікувального крему в один день.

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