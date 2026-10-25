Комісія з питань державної служби Есватіні визнала помічницю регіонального реєстратора цивільного стану Нонгланглу Маламбе винною в нечесності та корупції у справі про незаконне оформлення документів на ім’я іноземця Вусімізі Дламіні. Документи пов’язують із Вусімізі «Кетом» Матлалою, повідомляє TimesLIVE.

Неправдиві дані про матір

За висновками комісії, 12 лютого 2024 року Маламбе оформила свідоцтво про народження Есватіні для Вусімізі Дламіні без передбачених законом первинних документів. У записі вона неправдиво вказала місцеву жительку Тембі Крістіну Зулу матір’ю цього іноземця.

20 лютого 2024 року, через вісім днів, посадовиця видала на те саме ім’я національне посвідчення особи, оминувши встановлені процедури цивільної реєстрації. Комісія встановила, що Маламбе використала службове становище та власний обліковий запис, щоб внести неправдиві дані про батьків.

Під час дисциплінарного розгляду Маламбе спочатку не визнавала провини, але пізніше визнала неправомірні дії. Комісія відкинула версію про адміністративну помилку та дійшла висновку, що оформлення документів було спланованою схемою.

Перевірка після запиту Інтерполу

Схему викрили після термінового запиту Інтерполу щодо номера посвідчення особи Есватіні, виданого на ім’я Вусімізі Дламіні. За свідченням помічника національного реєстратора Пхатізве Хлатшвайо, запит стосувався особи, заарештованої та обвинуваченої у Південно-Африканській Республіці.

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Хлатшвайо перевірив номер у системі та з’ясував, що документ не був старим: його нещодавно опрацював користувач X1003. Подальший аудит пов’язав цей обліковий запис із Маламбе.

Перевірка даних Тембі Крістіни Зулу показала, що Вусімізі не був зазначений серед її дітей. Зулу заявила комісії, що втратила своє посвідчення особи у клініці під час медичного огляду та не реєструвала жодного посвідчення для іншої людини у 2024 році.

Заяви щодо Матлали

Матлала раніше заперечував перед парламентським комітетом ПАР, що має посвідчення особи Есватіні або користується прізвищем Дламіні. Він також заявляв, що зображення документа на його телефоні слідчі підкинули.

Водночас керівник кримінальної розвідки ПАР Думісані Хумало повідомив комітету, що судово-технічний аналіз встановив: зображення посвідчення було частиною особистого листування Матлали з дружиною. Сторона обвинувачення стверджує, що Матлала використовував цей документ, аби видати себе за принца Есватіні під час оренди розкішного будинку в районі Вотерклуф-Ридж у Преторії.

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