В ETH Zurich створили квантову пам’ять на механічних вібраціях — ScienceDaily

Дослідники ETH Zurich продемонстрували архітектуру квантового комп’ютера, де робоча пам’ять зберігає інформацію у вигляді мікроскопічних механічних вібрацій. У системі надпровідний кубіт виконує функції процесора та керування, а механічні резонатори тимчасово утримують квантові стани для подальших обчислень, повідомляє ScienceDaily.

Пам’ять у коливаннях

Команда фізикині Ївень Чу порівнює принцип роботи такої пам’яті зі струнами гітари, хоча коливання в чипі відбуваються на частотах, недоступних людському слуху. Інформація в цій системі зберігається не електромагнітним способом, а у визначених режимах механічних коливань.

Коли надпровідному кубіту потрібні дані, він звертається до збереженого вібраційного стану, виконує операцію та повертає змінену інформацію до пам’яті. Такий поділ функцій нагадує звичайний комп’ютер, у якому центральний процесор здійснює обчислення, а оперативна пам’ять окремо зберігає потрібні для них дані.

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Перевірка квантових операцій

Автори роботи, опублікованої в журналі Science, протестували систему за допомогою квантового перетворення Фур’є та алгоритму пошуку періоду. Ці процедури вимагають точного контролю кількох квантових станів і збереження когерентних зв’язків між ними.

Експерименти показали, що механічні резонатори разом із надпровідним кубітом можуть виконувати квантові обчислення, а не лише зберігати інформацію. За оцінкою дослідників, така архітектура в принципі здатна реалізувати базові операції, необхідні для довільних квантових обчислень.

Механічні резонатори можуть бути компактнішими за електромагнітні системи пам’яті та підтримувати багато різних режимів вібрацій. Також вони потенційно здатні довше зберігати квантові стани. Наступним завданням для команди є масштабування технології зі збереженням точності та надійності роботи.

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