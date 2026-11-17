Дослідники Університету Осаки в Японії безпосередньо спостерігли незвичний електронний стан на межі одноатомного шару матеріалу та металу. Йдеться про важкоферміонний стан, за якого електрони поводяться так, ніби мають значно більшу масу. Про результати роботи повідомляє ScienceDaily.

Одноатомний шар на міді

Для експерименту науковці створили контрольований одноатомний шар ітербію та міді — YbCu₂ — на поверхні мідного кристала. Електронні властивості межі між цим шаром і підкладкою вони вивчали за допомогою синхротронного випромінювання.

Вимірювання показали, що електрони, локалізовані в ультратонкому шарі, взаємодіють із рухомими електронами провідності в мідній підкладці. Саме ця взаємодія спричинила важкоферміонну поведінку електронів.

Два різні стани

Експеримент виявив два важкоферміонні стани. Один із них існував переважно у двовимірному атомному шарі, а інший поширювався за його межі — у тривимірний кристал міді. Другий стан став першим прямим свідченням важкоферміонної поведінки, породженої взаємодією через такий інтерфейс між матеріалами.

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Автори пов’язали цей ефект із гібридизацією локалізованих 4f-електронів ітербію в атомному шарі та рухомих електронів провідності в мідній підкладці. Результати показують, що поєднання матеріалів із різними електронними властивостями може створювати квантові стани, яких кожен із компонентів окремо не демонструє.

Можливості для квантових матеріалів

Важкоферміонні стани пов’язують із незвичними квантовими ефектами, зокрема нетрадиційною надпровідністю. Науковці вважають, що межі між ультратонкими шарами та підкладками можуть стати інструментом для створення і контролю таких станів. Наступні дослідження можуть бути зосереджені на зміні структури інтерфейсів, електронних орбіталей і муарових візерунків, що виникають під час накладання атомних структур.

Роботу опублікували у журналі Communications Materials.

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