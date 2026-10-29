В Ідлібі застрелили двох співробітників Міноборони Сирії — Anadolu Agency
У місті Аль-Фуа в північно-східній сільській місцевості сирійської провінції Ідліб невстановлені озброєні особи застрелили двох співробітників Міністерства оборони Сирії. Про це 28 жовтня повідомило державне Сирійське арабське інформаційне агентство SANA, передає Anadolu Agency.
Стрілянина в Аль-Фуа
SANA повідомило про загибель двох працівників оборонного відомства внаслідок стрілянини, однак не оприлюднило інформації про їхні особи. Також державне агентство не навело обставин нападу й не встановило причетних до нього осіб.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Інші напади на сході Сирії
Раніше в жовтні Міністерство оборони Сирії також повідомляло про загибель військовослужбовців під час окремих нападів невстановлених осіб на сході країни.
19 жовтня в Аль-Багузі, у східній сільській місцевості провінції Дейр-ез-Зор, внаслідок атаки загинув військовий. Ще один військовослужбовець помер від поранень, яких зазнав під час стрілянини в місті Букрус увечері 6 жовтня. Про його смерть оборонне відомство повідомило 10 жовтня.