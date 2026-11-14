В Імсилі стартував 11-й фестиваль кімчі, на який зареєструвалися 900 людей — Korea Herald

У повіті Імсил у провінції Північна Чолла, Південна Корея, стартував 11-й фестиваль приготування кімчі. Захід відбувається в тематичному парку Imsil Cheese Theme Park напередодні традиційного сезону кімджан — періоду заготівлі кімчі на холодні місяці, повідомляє Korea Herald.

Участь зареєстрували 300 команд

Фестиваль організував повіт Імсил у співпраці з Imsil N Seasoning Village. Він розпочався в п’ятницю о 10:30 і триватиме до неділі. Для участі в майстер-класах із приготування кімчі заздалегідь зареєструвалися близько 900 людей у складі 300 команд.

Організатори надають учасникам попередньо засолену капусту та підготовлені приправи. Відвідувачі можуть самостійно приготувати кімчі й забрати готовий продукт додому.

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Традиція заготівлі кімчі

Кімджан — традиційна корейська практика приготування великих обсягів кімчі наприкінці осені або на початку зими. Родини, родичі та сусіди збираються разом, щоб готувати й ділитися кімчі — однією з основних страв корейської кухні.

Програма фестивалю також передбачає вокальні конкурси, розіграші призів і харчові ятки, де подають свіжоприготоване кімчі з відвареною свининою. Представник повіту Імсил заявив, що захід має популяризувати місцеву продукцію та забезпечувати стабільні можливості збуту й доходи для місцевих фермерів.

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