В Індіані стратили Джеффрі Вайсгайта — The Guardian

В американському штаті Індіана стратили 50-річного Джеффрі Вайсгайта. Його смерть констатували о 00:45 у в'язниці штату в Мічиган-Сіті, повідомила представниця департаменту виконання покарань Індіани Ноель Расселл. За її словами, останніх слів він не виголосив, пише The Guardian.

Справу Вайсгайта

Вайсгайт визнав, що у 2010 році вбив двох дітей своєї дівчини під час пожежі в будинку поблизу Евансвілла. Він просив губернатора Індіани Майка Брауна замінити смертний вирок на довічне ув'язнення, але губернатор відхилив клопотання про помилування.

Адвокати Вайсгайта також безуспішно просили дозволити йому пройти обстеження мозку через травми голови та проблеми з психічним здоров'ям. Останнє заперечення захисту стосувалося препаратів для смертельної ін'єкції, придбаних в аптеці, яка мала постати перед дисциплінарним слуханням фармацевтичної ради Індіани наступного тижня.

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Заплановані страти у Флориді та Алабамі

Того ж дня у Флориді та Алабамі планували провести ще по одній страті шляхом смертельної ін'єкції. У Флориді мали стратити 64-річного Джессі Гуардадо, засудженого за смертельне поранення ножем 75-річної жінки в її будинку в окрузі Волтон у 2004 році. Після нападу він забрав її скриньку з прикрасами, 80 доларів та інші цінні речі, щоб купити наркотики. Суд відхилив його апеляцію.

В Алабамі планували стратити 54-річного Майкла Тейлора. У 1991 році, коли йому було 19 років, він забив до смерті двох людей віком 83 та 79 років металевим прутом під час пограбування їхнього будинку в Ґадсдені. Суддя визнав метод страти азотом неконституційним, тому штат вирішив застосувати смертельну ін'єкцію. Захисники Тейлора заперечували проти зміни методу, оскільки кілька років тому він обрав страту азотом.

Кількість страт у США

Якщо б страту у Флориді провели, вона стала б 19-ю в штаті від початку року та повторила б рекорд 2025 року. На той момент Флорида вже здійснила понад половину з 32 страт, проведених у США від початку року. Смертна кара в країні опинилася під посиленою увагою після невдалої страти Крісті Пайк у Теннессі у вересні: вона вижила після двох великих доз пентобарбіталу. Водночас суди відхилили спроби зупинити інші виконання смертних вироків.

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