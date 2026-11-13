В Індії чоловік помер після вибуху в роті пристрою, виданого за расгуллу — CBS News

В Індії, в окрузі Діндорі центрального штату Мадг'я-Прадеш, 35-річний Раджендра Бараутія помер після вибуху саморобного пристрою, який йому передали як расгуллу. Про це повідомляє CBS News з посиланням на поліцію.

Вибух біля багаття

Інцидент стався у вівторок, коли Бараутія перебував біля багаття разом з іншими жителями села. За даними поліції, один чоловік приніс пристрій, а інший передав його потерпілому, назвавши расгуллою.

Расгулла — м'який круглий індійський десерт у цукровому сиропі, який традиційно їдять цілим. Поліція ідентифікувала чоловіка, який передав пристрій, як Рамбхагата Бараутію. За даними The New Indian Express, він назвав предмет расгуллою.

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Поліцейська Рекха Сінгх заявила AFP, що пристрій вибухнув у роті чоловіка. Бараутію доправили до лікарні з тяжкими травмами, однак він помер.

Пристрої проти диких кабанів

У деяких сільських громадах такі саморобні пристрої використовують для вбивства диких кабанів. Їх виготовляють із кульок тіста, наповнених порохом, який часто беруть із феєрверків або кар'єрів. Вони розраховані на вибух, коли тварина кусає приманку, та можуть нагадувати расгуллу.

Поліція затримала двох чоловіків і висунула їм обвинувачення у винному позбавленні життя, що не кваліфікується як убивство. За словами Сінгх, слідство з'ясовує, чи був намір убити Бараутію, чи йшлося про пустощі.

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