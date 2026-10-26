Влада індійських штатів Андхра-Прадеш та Одіша готується евакуйовувати жителів перед наближенням циклону Арнаб, який, за прогнозом, вийде на суходіл уранці в середу. Як повідомляє Dawn із посиланням на Reuters, влада Андхра-Прадеш визначила 570 тисяч людей як уразливих до наслідків негоди, а евакуацію планували почати в понеділок увечері.

Прогноз циклону

Арнаб сформувався над Бенгальською затокою та посилився до циклонічного шторму. Індійська метеорологічна служба прогнозує, що він досягне узбережжя штату Андхра-Прадеш у середу вранці. Очікується, що пориви вітру сягатимуть 140 км/год, а сам циклон може ще посилитися.

Сильні та надзвичайно сильні опади прогнозують у північних і центральних прибережних районах Андхра-Прадеш, а також у південних районах сусіднього штату Одіша.

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Заходи безпеки

Влада Андхра-Прадеш закликала човни, що перебувають у морі, повернутися до берега. Також вона розпорядилася оперативно відновлювати електропостачання у разі перебоїв.

Уряд Одіші оголосив про закриття шкіл і коледжів у п’яти округах у вівторок та середу. Влада штату також готується перемістити жителів низинних районів до циклонічних укриттів.

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