В Індії монах BAPS назвав пілота flydubai втіленням людяності — NDTV World

У Нью-Делі, Індія, монах BAPS Брахмавіхарі Свамі під час саміту NDTV World похвалив індійського пілота flydubai Smit Machchhar за дії під час імовірної спроби захоплення літака. Свамі заявив, що пілот допоміг захистити пасажирів і, на його переконання, уособлює людяність.

Оцінка дій пілота

Як повідомляє NDTV World, Брахмавіхарі Свамі сказав, що щоразу відчуває сильні емоції, коли чує ім’я пілота. Він вважає, що дії Machchhar врятували життя та могли не допустити серйозних міжнародних наслідків.

Свамі є старшим монахом і речником індуїстської духовної організації Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, а також очолює храм BAPS Hindu Mandir в Абу-Дабі. Він повідомив, що за пілота молилися, і заявив про намір провести в храмі спеціальну церемонію для Machchhar, його родини та близьких, коли той зможе приїхати.

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Інцидент на рейсі до Тель-Авіва

За даними видання, 30 вересня Machchhar дістав тяжких поранень під час інциденту з другим пілотом на рейсі flydubai FZ1073 з Дубая до Тель-Авіва. На борту перебували 174 пасажири. NDTV World пише, що після інциденту в кабіні екіпажу пілот, попри поранення, зміг відчинити двері кабіни. Це дало змогу пасажирам і членам екіпажу стримати другого пілота та запобігти можливому захопленню літака.

Літак здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії, а згодом пасажири безпечно дісталися Ізраїлю. За повідомленням NDTV World, Machchhar проходить лікування в лікарні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив пілота взяти участь у святкуванні Дня незалежності Ізраїлю, а президент Іцхак Герцог раніше запросив його до країни для вручення президентської нагороди за цивільний героїзм.

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