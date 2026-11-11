В Індії обговорюють модернізацію ВЕС із приростом потужності на 50% — OilPrice

В Індії виробники вітротурбін обговорюють із владою штатів та федеральною владою план заміни застарілих вітрових установок на сучасніші моделі більшої потужності. Такий підхід має збільшити потужність об’єктів без потреби в додаткових земельних ділянках, повідомляє OilPrice.

Заміна старих турбін

За словами генерального директора Індійської асоціації виробників вітротурбін Адітьї П’ясі, сучасні установки можуть замінити старі та менш ефективні турбіни сукупною потужністю 8 ГВт. За оцінками асоціації, переоснащення таких майданчиків здатне збільшити їхню встановлену потужність майже на 50%.

Окрім приросту потужності, модернізація має скоротити потребу у придбанні нової землі для вітроенергетичних проєктів.

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Зростання вітроенергетики

Індія нарощує потужності вітрової та сонячної генерації. У 2025 році країна ввела рекордні 6,3 ГВт нових вітрових потужностей. У 2026 році обсяг нових установок, за очікуваннями, сягне 8 ГВт, а до 2030 року щорічне введення може зрости приблизно до 14 ГВт, заявив виконавчий віцеголова виробника турбін Suzlon Energy Гіріш Танті.

Міністр нової та відновлюваної енергетики Пралхад Джоші у серпні заявив, що Індія досягла позначки 300 ГВт установлених невикопних енергетичних потужностей і впевнено рухається до цілі у 500 ГВт до 2030 року. Країна також планує зобов’язати державні енергокомпанії нарощувати потужності зі зберігання енергії, щоб зменшити обмеження виробітку відновлюваної генерації.

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