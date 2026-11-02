В Індії перед циклоном Мурасу евакуювали близько 2 тисяч людей — Channel NewsAsia

В Індії влада розпочала евакуацію населення зі східного узбережжя перед очікуваним виходом на суходіл сильного циклону Мурасу. Близько 2 тисяч людей уже евакуювали, ще приблизно 30 тисяч планують евакуювати, повідомляє Channel NewsAsia.

Плани евакуації

Керуючий директор Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Андхра-Прадеш Пракхар Джайн заявив, що евакуація триває. За прогнозом Метеорологічного департаменту Індії, Мурасу має вийти на суходіл у ранні години вівторка.

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Прогноз для південного сходу

Циклон Мурасу сформувався над Бенгальською затокою — одним з основних регіонів формування тропічних циклонів, які спричиняли небезпечні шторми на східному узбережжі Індії. За прогнозом метеорологів, найбільше від негоди можуть постраждати штати Тамілнад і Андхра-Прадеш на південному сході країни.

Очікується, що Мурасу буде менш інтенсивним, ніж циклон Арнаб, який вразив регіон попереднього тижня. Внаслідок Арнабу загинули шестеро людей, а десятки будинків і посіви були зруйновані.

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