В Індії стримінгова платформа Lionsgate Play залучила ШІ-виконавця Yug R.Ai до головної ролі в міфологічному серіалі «Eklavya». Це буде перший оригінальний проєкт сервісу, у якому головного персонажа зіграє ШІ-актор, повідомляє Variety.

Засновник і генеральний директор Lionsgate Play Рохіт Джайн представив перші матеріали серіалу та Yug R.Ai як першого ШІ-актора компанії. Виробництво «Eklavya» вже триває. Прем'єра запланована на 2027 рік ексклюзивно на Tiger TV — сервісі панджабською та гінді, доступному в застосунку Lionsgate Play.

Легенда про лучника

Серіал переказує легенду про хлопця, якого відкинув гуру, але який самотужки став майстром стрільби з лука. Режисером проєкту є лауреат Національної кінопремії Індії Вібху Пурі, відомий роботою над серіалами «Heeramandi» та «Taj: Divided by Blood».

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Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Серіал запропонують кількома індійськими та міжнародними мовами; він також стане першим проєктом у ширшій добірці оригінальних серіалів із ШІ-виконавцями. Джайн заявив, що над такими проєктами працюватимуть творчі команди, зокрема сценаристи, художники й режисери. Він також назвав «Eklavya» основою для потенційної багатосезонної франшизи.

Партнерство з Google Cloud

«Eklavya» стане першим проєктом у межах довгострокового партнерства Lionsgate Play і Google Cloud. Співпраця передбачає поєднання створення контенту платформою з технологіями штучного інтелекту Google.

Tiger TV створили для поширення індійських історій серед глобальної аудиторії. Сервіс планує розширити присутність у Великій Британії, США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, орієнтуючись на панджабську й південноазійську аудиторії.

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