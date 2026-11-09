В Індії понад половина нових триколісників електричні — The Express Tribune

В Індії у вересні понад половина проданих нових триколісних транспортних засобів були електричними, що закріпило за країною статус найбільшого у світі ринку електричних авторикш. Про це повідомляє The Express Tribune. Частка електричних моделей серед нових триколісників перевищила 50%, тоді як для легкових автомобілів вона становила близько 8,5%, а для двоколісного транспорту — 11,6%.

Виробництво прискорюється

За даними видання, на індійському заводі електричний триколісний транспортний засіб сходить із конвеєра кожні 90 секунд. На підприємстві Mahindra Last Mile Mobility працівники та роботи встановлюють елементи живлення в акумуляторні блоки, монтують кузовні панелі на металеві рами та кріплять колеса, намагаючись задовольнити попит.

Гендиректорка Mahindra LMM Суман Мішра заявила, що за останні п’ять років проникнення електротранспорту в компанії зросло вшестеро. За її словами, за останні два роки перехід на електричні моделі прискорили державні субсидії, підвищення якості транспорту та скорочення експлуатаційних витрат.

Економія для водіїв

Електричні рикші з’явилися на вулицях Нью-Делі понад десять років тому. Спочатку їх часто збирали в придорожніх майстернях, встановлюючи китайські батареї на модифіковані педальні трицикли. Тепер цей транспорт витісняє частину ринку триколісників із двигунами на викопному паливі.

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Водій з Гайдарабада Афроз Алам, який цього року перейшов із газової моделі на електричну, розповів, що витрати на заряджання дозволяють йому заощаджувати кілька сотень рупій щодня та виплачувати кредит за дорожчий електротранспорт. Індійський аналітичний центр CEEW у 2025 році оцінював, що бензинові триколісники протягом строку експлуатації мають більш ніж удвічі вищі витрати на кілометр, ніж електричні.

Проблеми заряджання та постачання

Поширення електрорикш у країні нерівномірне. Вони широко представлені, зокрема, в Лакхнау, однак у Мумбаї їх значно менше через брак паркувальних місць і зарядної інфраструктури. Додатковою проблемою стали ланцюги постачання: торік Китай обмежив експорт рідкісноземельних магнітів для електродвигунів, через що кілька індійських автовиробників скоротили або призупинили виробництво.

Нью-Делі стимулює локальне виробництво, зокрема акумуляторних елементів, які переважно імпортують із Китаю та Південної Кореї. Суман Мішра повідомила, що два учасники ринку вже наблизилися до комерційного випуску таких елементів в Індії.

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