В Індії попит на золото може впасти до шестирічного мінімуму — Channel NewsAsia

В Індії покупці золота перед святом Діпавалі обирають легші прикраси та обмінюють старі вироби на нові через високі ціни на метал. За даними Channel NewsAsia, Всесвітня рада із золота очікує, що загальний попит на золото в країні 2026 року знизиться до мінімуму за шість років.

Менше грамів у покупках

Золото в Індії традиційно купують під час свят і весіль, вважаючи його символом добробуту та довгостроковою інвестицією. Однак ювеліри повідомляють, що покупці скорочують вагу придбаних виробів. Операційний директор мережі PN Gadgil & Sons Адітья Модак зазначив, що люди не припинили купувати прикраси, але зменшили обсяг покупок у грамах.

Світова ціна золота знизилася після січневого піку, який становив майже 5 600 доларів за унцію, але, за інформацією видання, метал усе ще торгується приблизно по 4 000 доларів за унцію. Для індійських покупців золото також дорожчає через послаблення рупії.

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Мито та спад ювелірного попиту

У травні уряд Індії підвищив імпортне мито на золото з 6% до 15%, щоб обмежити імпорт і зменшити відтік іноземної валюти. За оцінкою Всесвітньої ради із золота, після цього внутрішні ціни на фізичне золото зросли приблизно на 4–6%.

У липні—вересні попит на ювелірні вироби із золота в Індії зменшився на 20% у річному вимірі за вагою — до трохи менш ніж 100 тонн. Водночас витрати на такі вироби за цей період зросли на 16% і досягли 1,49 трлн рупій, або 16 млрд доларів, через вищі ціни.

Очікування від сезону свят

Регіональний виконавчий директор Всесвітньої ради із золота в Індії Сачин Джайн заявив, що зниження котирувань може спонукати до покупок тих інвесторів, які не придбали золото на початку року. У раді також очікують, що святкові та весільні покупки підтримають попит у четвертому кварталі, хоча високі ціни й надалі можуть обмежувати вагу придбаних прикрас.

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