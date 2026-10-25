В Індії протестувальники зіткнулися з поліцією через проєкт дамби — Dawn

В індійському штаті Аруначал-Прадеш протестувальники, які виступають проти будівництва великої дамби, зіткнулися з поліцією та підпалили будівлі. Як повідомляє Dawn, заворушення почалися у п’ятницю ввечері під час протестів проти проєкту Siang Upper Multipurpose Project.

Пошкоджені будівлі та поранені поліцейські

За словами головного міністра штату Пеми Кханду, учасники протесту пошкодили поліцейську дільницю, розгромили офіс державної гідроенергетичної компанії NHPC та будинки кількох обраних представників влади.

Близько 40 поліцейських травмувалися через каміння, яке кидали протестувальники. Вони також пошкодили офіси NHPC, а поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Кханду закликав противників будівництва вести діалог з урядом замість насильства.

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Індійський і китайський проєкти

Запланована потужність Siang Upper Multipurpose Project становить 11 200 мегаватів. За даними індійської влади, дамба потрібна як відповідь на китайський проєкт Yaxia в Тибеті вартістю 167 млрд доларів, який реалізують вище за течією. У разі реалізації індійський об’єкт може стати найбільшим гідроенергетичним проєктом країни.

Нью-Делі побоюється, що китайська гідроенергетична споруда може вплинути на водний стік нижче за течією. Індійська влада заявляє, що її проєкт має створити велике водосховище для накопичення води та підтримання її надходження до річки Брахмапутра. Пекін стверджує, що китайський проєкт не матиме негативного впливу нижче за течією.

Місцеві громади рішуче заперечують проти індійської дамби через ризик втрати домівок і земель. Китай заявляє претензії на Аруначал-Прадеш, який називає частиною Південного Тибету, тоді як Індія ці претензії відкидає.

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