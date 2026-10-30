В Індії розбився гелікоптер із шістьма людьми на борту — BBC News

У штаті Уттаракханд на півночі Індії розбився гелікоптер, на борту якого перебували шестеро людей, зокрема п’ятеро паломників. Пошуково-рятувальна операція триває поблизу села неподалік міста Джошіматх у районі Чамолі. Стан людей на борту наразі невідомий, повідомляє BBC News.

Гелікоптер вилетів із Бадрінатха

За словами головного міністра Уттаракханду Пушкара Сінгха Дхамі, до гірського району направили рятувальні команди. Гелікоптер, за повідомленнями, вилетів у п’ятницю вдень із Бадрінатха — одного зі священних індуїстських місць паломництва, — після чого з ним зник зв’язок.

Причину аварії поки не встановили. Інцидент стався на тлі сильних дощів і поганої видимості. Метеорологічна служба Індії оголосила для цього району помаранчевий рівень небезпеки через грози, град і сильний вітер.

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До операції залучили екстрені служби

Дхамі заявив, що в операції беруть участь районна адміністрація, департамент з ліквідації наслідків стихійних лих і Державні сили реагування на надзвичайні ситуації. Він також доручив евакуювати для лікування всіх, хто зазнав тяжких травм.

Уттаракханд — гімалайський штат, що межує з Китаєм і Непалом та щороку приваблює мільйони паломників. Бадрінатх входить до паломницького маршруту Чар-Дгам разом із Кедарнатхом, Ганготрі та Ямунотри. Вертолітні перевезення на цьому напрямку стали популярними серед паломників, які прагнуть уникнути складних гірських переходів.

У червні 2025 року поблизу Кедарнатха в аварії гелікоптера з паломниками загинули семеро людей. Ще семеро людей загинули в катастрофі на цьому ж паломницькому маршруті у жовтні 2022 року. Під час паломницького сезону 2025 року також повідомляли про кілька інших аварій гелікоптерів, після чого авіаційна влада посилила перевірки безпеки та обмежила частину польотів.

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