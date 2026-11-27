Поліція Індії заявила про викриття поблизу Делі міжнародної мережі кібершахрайства й торгівлі людьми. У Нойді правоохоронці, за їхніми даними, врятували 92 громадян Індонезії та 72 громадян Малайзії. Людей нібито заманювали до країни обіцянками високооплачуваної роботи в ІТ-сфері.

Паспорти нібито забирали

Як повідомляє BBC News, схему викрили після того, як одному з працівників із Малайзії вдалося втекти та розповісти про її роботу. Десятки іноземців заявили, що після прибуття до Індії в них забирали паспорти й утримували проти волі в Нойді — передмісті Делі, де працюють ІТ-компанії та кол-центри.

За даними поліції, замість обіцяної роботи й високих зарплат людей примушували видавати себе за жінок в інтернеті. Вони мали залучати потенційних жертв до фальшивих інвестиційних платформ.

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Поліція заявила про вилучення техніки

Наразі у зв’язку зі справою заарештували одного громадянина Малайзії, повідомила поліція. Правоохоронці також заявили про вилучення майже 550 стаціонарних комп’ютерів, ноутбуків і мобільних телефонів. Розпочато розслідування щодо можливих зв’язків схеми з ширшою міжнародною мережею кібершахрайства.

Індійська поліція та банки останніми роками повідомляють про зростання цифрового шахрайства. За даними Національного порталу повідомлень про кіберзлочини Індії, у 2025 році зареєстрували 2,8 млн скарг на кібершахрайство, а збитки становили близько 22 495 крор рупій, або $2,42 млрд. Це більш ніж на 4 000% більше скарг, ніж у 2021 році.

Федеральний уряд Індії заявляв, що більшість таких справ пов’язані з фальшивими інвестиційними та торговельними схемами. Шахраї можуть видавати себе за фінансових експертів, демонструвати потерпілим вигаданий прибуток і дозволяти вивести невеликі суми, а згодом блокувати спроби отримати більші виплати.

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