В Індії за два дні протестів затримали 43 журналістів — ABC News Australia

В Індії протягом двох днів жовтневих протестів затримали 43 журналістів, більшість із них — у столиці Делі. Про це повідомляє ABC News Australia з посиланням на Комітет захисту журналістів.

Серед затриманих був 40-річний журналіст Шоаїб Даніяль, який прямував висвітлювати акцію протесту. За його словами, біля його будинку з'явився поліцейський блокпост, а після розмови з правоохоронцем його посадили в автобус без пояснення причин. Законодавство Індії дозволяє поліції за певних обставин затримувати людей без ордера, якщо є обґрунтована підозра, що людина скоїла або може скоїти злочин.

Протести через списки виборців

Демонстранти по всій Індії вимагали відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара. Вони стверджували, що загальнонаціональний перегляд списків виборців використовували на користь керівної Бхаратія Джаната партії. Ці акції стали другою хвилею великих протестів у країні від початку року.

Головна редакторка цифрового видання Newslaundry Маніша Панде заявила, що затримання представників медіа в Делі стало несподіваним через високу концентрацію журналістів у столиці. Журналіст і письменник Срінівасан Джайн пов'язав дії влади зі спробою придушити протести та залякати медіа.

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Тиск на медіа

За даними Всесвітнього індексу свободи преси організації «Репортери без кордонів», Індія посідає 157-ме місце серед 180 країн, тоді як у 2019 році була на 140-й позиції. Співрозмовники ABC News Australia заявили про посилення тиску на редакції після приходу Нарендри Моді та Бхаратія Джаната партії до влади у 2014 році.

Джайн, який залишив телеканал NDTV після його переходу під контроль Adani Group у 2022 році, заявив про зміну редакційного курсу мережі. Панде також звернула увагу на залежність багатьох телеканалів від державної реклами та власників, чиї бізнес-інтереси пов'язані з державними контрактами.

За даними Indian Express, уряд Індії між березнем і липнем наказав видати близько 195 тисяч розпоряджень про видалення дописів в Instagram, Facebook і YouTube. Політичний сатирик Раміт Верма, якого також затримали під час висвітлення протестів у Делі, заявив, що його публікації неодноразово видаляли без пояснень.

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