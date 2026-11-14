В Індії затримали тисячі учасників протестів за виборчі права — BBC News

В Індії тисячі мирних учасників молодіжних протестів за виборчі права були затримані під час акцій минулого місяця. Організатори руху Cockroach Janta Party (CJP), який очолюють представники покоління Z, також зіткнулися з обмеженнями на проведення демонстрацій і юридичними провадженнями, повідомляє BBC News.

Після літніх протестів

У липні CJP організувала масові протести в Делі, після яких федеральний міністр освіти Дхармендра Прадхан подав у відставку. На початку рух об’єднав молодих людей, незадоволених станом освіти, ринку праці та економіки.

Його поширенню сприяли соціальні мережі та сатиричний контент, зокрема публічне висміювання прем’єр-міністра Нарендри Моді. За оцінкою колишньої президентки Центру політичних досліджень і запрошеної професорки Браунівського університету Яміні Айяр, рух не обмежувався певною кастою, статтю чи економічним класом. Вона зазначила, що до нього долучалися також представники частини базового електорату правлячої Бхаратія джаната парті.

Затримання та обмеження

Речника CJP Саурава Даса та іншого лідера організації Ашутoша Ранку звинуватили у незаконному проникненні на територію Джантар-Мантар у Делі. Вони провели тиждень у в’язниці Тіхар. Джантар-Мантар, де в липні відбувався сидячий страйк, виключили з переліку дозволених місць для демонстрацій; це рішення оскаржують у суді.

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Поліція також вживала заходів проти учасників інших студентських груп, зокрема лівої Всеіндійської студентської асоціації, через звинувачення у невиконанні розпоряджень. Юрист Алі Хан заявив, що навіть справи, які зрештою завершуються виправданням, можуть роками розглядатися та відлякувати учасників протестів.

Позиція влади та опозиції

Національний речник Бхаратія джаната парті Сайєд Зафар Іслам відкинув звинувачення у надмірно жорстких діях влади. Він заявив, що право на протест і свободу висловлювань гарантує конституція, однак їх реалізація має відбуватися в межах закону та не повинна ставити під загрозу безпеку інших людей.

Водночас 1 листопада влада дозволила опозиційному альянсу INDIA, який очолює партія Конгрес, провести мітинг на майдані Рамліла в Делі. За даними BBC News, там зібралися десятки тисяч людей. Лідери CJP наполягають, що молодіжний рух є ширшим за їхню організацію.

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