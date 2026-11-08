В Індії зростає ринок платних компаньйонів для літніх людей — Al Jazeera

В Індії невелика, але дедалі більша кількість компаній пропонує літнім людям послуги молодих компаньйонів, які супроводжують їх у повсякденних справах, перебувають поруч під час відвідування лікарні, ходять до храму, грають у карти або просто спілкуються. Про це повідомляє Al Jazeera.

У місті Гуруграм на околиці Нью-Делі 26-річний Роні Раджу працює компаньйоном для подружжя Будхіраджа. Обидві доньки літньої пари живуть у США. Раджу, який має ступінь магістра соціальної роботи, доглядає за подружжям уже кілька місяців, а під час госпіталізації чоловіка допомагав стежити за лікарями та ліками.

Послуги для заможних родин

Деякі компанії називають своїх працівників «дітьми напрокат» або «онуками напрокат». Клієнти можуть замовляти супровід до храму, гру в карти, відвідування парку чи присутність під час візиту до лікаря. Перед початком роботи компаньйони проходять поліцейську перевірку, а також можуть спершу відвідувати клієнтів разом із досвідченішими працівниками.

Керівник однієї з компаній у Гуруграмі Гаурав Міттал розповів, що його сервіс коштує 450 рупій за годину за умови замовлення 10 годин на місяць або 400 рупій за годину за 25 годин. Невикористані години переносять на наступний місяць. За оцінкою уряду Індії, обсяг індустрії догляду за літніми людьми становить близько 7 млрд доларів.

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Старіння населення і самотність

За даними звіту Фонду ООН у галузі народонаселення та Міжнародного інституту наук про народонаселення за 2023 рік, у 2022 році люди віком понад 60 років становили 10,5% населення Індії. До 2050 року їхня частка може зрости до 21%, а кількість літніх людей, яким знадобиться спеціалізований догляд, сягне приблизно 347 млн.

Національне дослідження старіння в Індії, проведене у 2022 році серед понад 72 тисяч людей, зафіксувало помірну самотність у 20,5% людей середнього та старшого віку, а виражену — у 13,3%. Серед людей віком понад 60 років, які живуть самі, про самотність повідомили 37% опитаних.

Засновники таких сервісів зазначають, що родичів літніх клієнтів часто турбують медичні невідкладні випадки та побутові доручення, тоді як самим людям похилого віку нерідко потрібен співрозмовник. Водночас представники компаній наголошують, що компаньйони мають надавати підтримку, але не замінювати лікарів чи фахівців із психічного здоров’я.

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