В Індонезії автовиробник Hyundai вперше показав готовий до серійного виробництва електричний кросовер Neira з трьома рядами сидінь на сім місць. Компанія планує відкрити попередні замовлення на модель 20 листопада, а її офіційний дебют має відбутися на виставці GAIKINDO Auto Week 2026. Про це повідомляє Electrek.

У липні Hyundai представила концепт Neira на виставці Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Серійна модель стане першим семимісним електричним SUV марки, який вироблятимуть локально в Індонезії.

Версія моделі Kia

За оцінкою видання, Neira фактично є версією Kia Carens Clavis EV під брендом Hyundai. Від спорідненої моделі вона відрізняється емблемами, незначно зміненими передньою та задньою частинами кузова, іншими колесами й фарами.

Салон обладнали двома дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма — панеллю приладів і центральним екраном навігації. Також у машині передбачена окрема панель керування кліматичною системою.

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Батареї та оснащення

Hyundai не розкрила характеристик батарей і силової установки Neira. Electrek припускає, що електрокросовер може отримати такі самі батареї ємністю 42 кВт·год і 51,4 кВт·год, як Kia Carens Clavis EV. Для цих акумуляторів заявлено запас ходу до 404 км і до 490 км відповідно за циклом MIDC.

За даними видання, батареї Kia можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 39 хвилин від швидкісної зарядної станції постійного струму потужністю 100 кВт. Серед особливостей Neira Hyundai назвала вищий дорожній просвіт, підключені сервіси Bluelink, систему моніторингу сліпих зон Blind-spot View Monitor та спрощений доступ до третього ряду.

Перед запуском Hyundai планує здійснити на електромобілі пробіг протяжністю близько 4 тис. км — від Kilometer Nol у Банда-Ачеху до Банда-Нейра.

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