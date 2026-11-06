Поліція Індонезії оголосила четвертого високопоставленого правоохоронця підозрюваним у справі про ймовірне незаконне прослуховування президента Прабово Субіанто. Новим підозрюваним став посадовець з ініціалами SU, якого місцеві медіа ідентифікували як Сламета Уліанді.

Підозра щодо дозволу на прослуховування

Як повідомляє Channel NewsAsia, про підозру оголосили на пресконференції ввечері 5 листопада. За даними поліції, SU очолював підрозділ моніторингу Агентства кримінальних розслідувань Індонезії у 2010–2019 роках, а у 2021–2026 роках був керівником підрозділу інформаційних технологій цього відомства.

Директор підрозділу з протидії кіберзлочинам Сухерманто заявив, що двоє інших підозрюваних отримали від SU дозвіл на прослуховування. За його словами, вони також зверталися до нього по погодження перед видаленням записів перехоплень. SU наразі не затримали через стан здоров’я.

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Розслідування триває

У вівторок у цій справі вже заарештували трьох старших офіцерів поліції, серед яких колишній очільник національної поліції та керівник адміністрації президента Прабово Субіанто Лістьйо Сігіт Прабово. Видання зазначає, що його широко вважають лоялістом попереднього президента Джоко Відодо.

Слідчі встановлюють мотиви спроб перехопити комунікації президента. У межах розслідування вже допитали 13 поліцейських, а також п’ятьох експертів у сфері кримінальних розслідувань та інформаційних технологій. Керівник національної поліції також створив спеціальну групу для розслідування справи.

Після повідомлень про ймовірне прослуховування в Джакарті розгорнули тисячі військових, однак у четвер і п’ятницю в столиці зберігалася спокійна ситуація. Законодавці водночас розглядають можливість перевірки відповідності віцепрезидента Гібрана Ракабумінга Раки вимогам до посади; він є сином Джоко Відодо.

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