В Індонезії поліцейських підозрюють у стеженні за президентом Прабово — Deutsche Welle

В Індонезії чотирьох високопосадовців поліції підозрюють у ймовірному незаконному перехопленні комунікацій президента Прабово Субіанто та інших осіб. Слідчі вважають, що прослуховування здійснювали без належного дозволу у 2025 і 2026 роках, а після цього намагалися видалити записи операції, повідомляє Deutsche Welle.

Кого могли прослуховувати

Новий глава Національної поліції Суюді Аріо Сето повідомив парламентській комісії, що об'єктами стеження нібито були президент, працівники президентського палацу, представники міністерств і державних установ, депутати, діячі політичних партій, губернатори, посадовці антикорупційних органів, активісти та студенти.

Серед затриманих високопосадовців був колишній очільник Національної поліції Лістьо Сігіт Прабово, який не є родичем президента. У жовтні він став керівником апарату президента — за кілька тижнів до того, як скандал став публічним. Парламентська комісія з'ясовує мотиви операції та можливу причетність інших високопосадовців. Окремо поліція розпочала розслідування щодо можливих правопорушень, пов'язаних із державною зрадою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція влади та правозахисників

Amnesty International закликала також встановити, чи використовували прослуховування для залякування критиків влади та обмеження громадянських свобод. Уряд як запобіжний захід направив до Джакарти додаткові 20 тисяч військових. Водночас, за даними DW, ознак того, що операція була частиною ширшої кампанії з повалення адміністрації Прабово, не було.

Експерти, яких опитало видання, пов'язують скандал із давніми проблемами політичного використання можливостей силових структур. Закон Індонезії про електронну інформацію та транзакції забороняє несанкціоноване перехоплення даних, водночас інші норми дозволяють стеження для визначених правоохоронних і розвідувальних цілей. Дослідник Нікі Фахрізал заявив, що країні потрібна єдина правова база для регулювання стеження та жорсткіший контроль за повноваженнями поліцейських підрозділів.

Скандал також посилив напруження між Прабово та його попередником Джоко Відодо. Лістьо, якого Відодо призначив главою поліції у 2021 році, у жовтні замінили на посаді. На тлі окремої суперечки щодо його освітніх документів син Відодо Гібран Ракабумінг Рака цього тижня подав у відставку з посади віцепрезидента; це питання не пов'язують із розслідуванням прослуховування.

Читай нас у