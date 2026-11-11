Суд у Джакарті засудив Тонні Тумбелаку до дев’яти років ув’язнення та штрафу в 1 млрд рупій, або близько 55 тис. доларів, у справі про спробу вивезення до Камбоджі 3 053 кілограмів луски панголінів. Як повідомляє Mongabay, слідство в Індонезії продовжує встановлювати інших учасників мережі незаконної торгівлі дикими тваринами.

Вирок посереднику

Прокуратура довела, що Тумбелака організував перевезення луски до складу в районі Чакунг на сході Джакарти. Там вантаж приховали серед коробок із локшиною швидкого приготування та морських огірків перед запланованим експортом до Камбоджі через порт Танджунг-Пріок.

18 лютого митники, перевіряючи підозрілий контейнер, задекларований як вантаж морських огірків і локшини, виявили 99 коробок із висушеною лускою. Вантаж був захований в окремих відсіках контейнера. На момент вилучення митниця оцінила його у 183 млрд рупій, або близько 10,1 млн доларів.

Прокурори просили призначити Тумбелаці 11 років ув’язнення та штраф у 2 млрд рупій. Суддя Сорта Ріа Нева зазначила, що обвинувачений відповідав за організацію відправлення вантажу, був літнього віку та раніше не мав судимостей.

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Слідство триває

За словами керівника розслідування підрозділу Gakkum Бамбанга Арі Вібово, правоохоронці мають намір розкрити всю мережу, зокрема тих, хто стояв за незаконною торгівлею. У серпні в місті Понтіанак у провінції Західний Калімантан у межах цієї справи затримали громадянина В’єтнаму.

Слідчі також викликали на допит ще одну людину, однак вона не з’явилася. Представник Gakkum Солу Батара заявив, що відомство координує роботу з іншими органами, щоб вийти на ключових фігурантів схеми.

Загроза для панголінів

Усі вісім відомих видів панголінів перебувають під загрозою зникнення та захищені Додатком I Конвенції CITES, який забороняє міжнародну комерційну торгівлю цими тваринами. Дослідники Богорського сільськогосподарського інституту та Міністерства лісового господарства Індонезії оцінюють, що один кілограм луски може відповідати приблизно п’ятьом тваринам. Це означає, що вилучений вантаж міг походити від до 15 тисяч загиблих панголінів.

В Індонезії зондський панголін, який перебуває під критичною загрозою зникнення, охороняється законом, а торгівля ним є кримінальним правопорушенням.

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