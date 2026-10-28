В Індонезії посилили безпеку перед студентськими протестами — Channel NewsAsia

В Індонезії 28 жовтня розгорнули сотні силовиків у Джакарті напередодні запланованих студентських протестів проти низки рішень президента Прабово Субіанто та дій уряду у відповідь на лісові пожежі. У центральній частині столиці вранці помітили посилену присутність поліції, військових і бронетехніку.

Вимоги студентів

Студенти Університету Індонезії заявили, що планують акції в кількох районах Джакарти. Вони вимагають оголосити лісові пожежі на Суматрі та Калімантані національним лихом, а також припинити витрати на програми, які назвали популістськими, зокрема президентську програму безкоштовного харчування.

Акції 28 жовтня організатори проводять під хештегом #IndonesiaAware. Скільки саме студентів вийде на вулиці, наразі невідомо, повідомляє Channel NewsAsia.

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Попередні демонстрації

Протести вже відбувалися в охоплених смогом районах Суматри та Калімантану. Минулого тижня демонстрація пройшла, зокрема, у Центральному Калімантані.

За даними опитувань Saiful Mujani Research and Consulting, рейтинг схвалення Прабово Субіанто стабільно знижується від кінця минулого року. Остання велика акція протесту в країні відбулася у серпні, тоді затримали сотні людей. Студенти також проводили демонстрації минулого тижня.

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