В Індонезії пройшли протести через лісові пожежі та токсичний смог — Channel NewsAsia

В Індонезії 20 жовтня студенти провели акції протесту в кількох містах через масштабні лісові пожежі та токсичний смог, який упродовж кількох тижнів погіршує самопочуття тисяч людей. Демонстрації відбулися в Джакарті, Бандунзі, Джок’якарті, Пеканбару та Макассарі, повідомляє Channel NewsAsia.

Учасники мітингів висловлювали невдоволення діями уряду президента Прабово Субіанто, який 20 жовтня відзначив другий рік роботи. Протестувальники критикували, на їхню думку, некомпетентність і корупцію у владі. Особливу критику викликала нездатність загасити пожежі, які від липня охопили значні території островів Борнео та Суматра.

Жителі скаржаться на наслідки смогу

Мешканці Паланґкараї на Борнео розповіли агентству AFP про проблеми зі здоров’ям та доходами. Вулична продавчиня напоїв Мелсі заявила, що через смог торгівля майже зупинилася, тоді як ціни зростають. Домогосподарка Сіфра сказала, що її чоловік і двоє дітей кашляють уже місяць, а дим проникає навіть до помешкання.

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Десятки учасників протесту в Паланґкараї напередодні вимагали оголосити надзвичайний стан. У Джакарті поліція затримала шістьох активістів Greenpeace, які розвісили протестні банери на монументі на центральному кільці Бундаран HI, повідомила представниця організації Дженні Сірайт.

До гасіння залучили десятки тисяч людей

За словами речника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Бертона Панджаїтана, до боротьби з пожежами по країні залучили понад 60 тисяч пожежників, серед яких були добровольці. Для скидання води та засівання хмар були доступні 49 літаків, однак частину з них періодично не використовували через смог.

Моніторингова платформа Nusantara Atlas повідомила, що за перші дев’ять місяців 2026 року пожежі в Індонезії охопили понад 1,9 млн гектарів земель. Забруднення повітря через пожежі поширилося також до Куала-Лумпура та Сінгапуру. У матеріалі зазначається, що цьогорічні пожежі були особливо сильними, зокрема через інтенсивний епізод погодного явища Ель-Ніньйо.

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