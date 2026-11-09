В Індонезії розбився вертоліт, загинув член екіпажу — ABC News Australia

У провінції Південний Калімантан в Індонезії вертоліт, залучений до гасіння лісових пожеж, упав у річку Баріто під час забору води. Австралієць Майкл Беттерідж і громадянин Нової Зеландії Г'ю Пейдж вижили, тоді як індонезійський штурман Яян Суп'янсурі загинув.

Як повідомляє ABC News, вертоліт різко пішов носом униз і впав у річку на острові Борнео. На відео, оприлюдненому в інтернеті, видно, як людей рятують із води невдовзі після аварії. Беттеріджу та Пейджу надали допомогу у військовому госпіталі.

Розслідування причин аварії

Вертоліт працював за контрактом з індонезійською владою та був залучений до боротьби з найважчим за понад десятиліття сезоном лісових і земельних пожеж у країні. Індонезійське Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що сприятиме офіційному розслідуванню, аби встановити точну причину катастрофи.

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Речник агентства Бертон СП Панджаїтан також повідомив про комплексну оцінку безпеки повітряних операцій. Вона охопить технічний стан флоту, процедури скидання води, фізичний стан і кваліфікацію екіпажів, погодні умови та особливості місць виконання робіт.

Другий випадок за тиждень

Аварія сталася після іншої катастрофи пожежного вертольота 4 листопада в Центральному Калімантані. Тоді під час забору води загинули троє індонезійських членів екіпажу; на борту перебували вісім людей.

Лісові та земельні пожежі охопили значні території Індонезії, зокрема Калімантан, Суматру та Папуа. За даними міністерства охорони здоров'я країни, токсичний дим від пожеж спричинив понад 400 тисяч випадків гострих респіраторних інфекцій. Міністр довкілля Індонезії заявив, що цього року до боротьби з вогнем у країні залучили понад 100 тисяч людей.

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